Антирекорди: вже зафіксовано понад 200 тисяч порушень ПДР

І це лише дані за перші п'ять днів роботи камер

Фото: Патрульна поліція

І це лише дані за перші п'ять днів роботи камер

В Києві та Київській області за перші 5 днів роботи системи автофіксації порушень правил дорожнього руху зафіксовано понад 200 тисяч таких порушень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Патрульної поліції.

Окрім того, в поліції розповіли про певні антирекорди у порушеннях правил дорожнього руху. Так, найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes - 208 км/год. на автодорозі М06 Київ-Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

А найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Hundai Sonata, ДНЗ AX493***. Він перевищував швидкість аж 10 разів за один день.

Нагадаємо, за перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.

Найближчим часом в поліції планують встановити ще 220 таких систем. Загалом до кінця року планується збільшити кількість камер автофіксації до 643 точок по всій країні.

Раніше повідомлялося, що МВС хоче позбавляти прав злісних порушників правил дорожнього руху.