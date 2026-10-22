Ворог вдарив по приватному сектору у Дніпрі: виникли пожежі
У четвер, 22 жовтня, російські військові здійснили атаку на Дніпро
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу в приватному секторі виникли кілька пожеж. Рятувальники ліквідували займання.
Загалом через ворожий удар пошкоджені понад 10 осель.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня Росія випустила по Києву 21 балістичну ракету, атакувавши столицю трьома хвилями з вечора. Під ударом також опинилися інші регіони України.
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
Удар по ринку в Лозовій на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 34
22 жовтня 2026, 13:58Скролінг, який виснажує: як вберегти себе від надлишку новин
22 жовтня 2026, 13:45В Україну повернули тіла 252 загиблих українців
22 жовтня 2026, 13:23Спорт як реабілітація: на Прикарпатті поліцейські змагалися за першість із плавання
22 жовтня 2026, 12:57Росіяни вдарили по ринку на Харківщині: двоє загиблих і 17 постраждалих
22 жовтня 2026, 12:49Безкоштовна земля і знижки на комуналку: які пільги для УБД насправді діють
22 жовтня 2026, 12:26Уламок застряг у шиї школярки: на Тернопільщині російський дрон поранив двох дівчат
22 жовтня 2026, 12:10"Балістика – відповідь на переговори": Зеленський закликав посилити тиск на Росію
22 жовтня 2026, 11:51Росія атакувала харчове підприємство на Одещині: будівля майже вщент вигоріла
22 жовтня 2026, 11:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі блоги »