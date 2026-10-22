Фото: ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по ринку в Лозовій на Харківщині зросла до 34 людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Внаслідок атаки загинули дві жінки віком 50 та 60 років.

Постраждалі зазнали поранень різного ступеня важкості. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці обстрілу тривають рятувальні роботи.

За інформацією ДСНС, внаслдіок ворожого удару виникла пожежа в будівлі магазину, пошкоджені інші торговельні об’єкти, багатоквартирний і приватний житлові будинки, легкові автомобілі.

Нагадаємо, вдень 22 жовтня російські війська завдали удару по ринку в місті Лозова на Харківщині. Раніше повідомлялося про 17 постраждалих.