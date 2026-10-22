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22 жовтня 2026, 13:45

Скролінг, який виснажує: як вберегти себе від надлишку новин

22 жовтня 2026, 13:45
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Зайшли почитати новини на кілька хвилин, а непомітно минула година – і тривоги стало ще більше? Постійне оновлення стрічки часто створює ілюзію контролю над ситуацією

Про це розповідає психологиня Львівського обласного осередку ГО "Захист Держави" Любов Гриник, передає RegioNews.

За її словами, замість відчуття безпеки надлишок інформації може лише посилювати емоційне напруження.

Як розпізнати, що новин стало забагато, вчасно зупинитися та повернути собі внутрішній спокій?

Дивіться відео та дізнавайтеся, як зберігати інформаційний баланс і дбати про свій психологічний стан.

Нагадаємо, раніше психологиня ГО "Захист держави" пояснила, як можна встановлювати власні кордони у спілкуванні. Важливо чітко сказати, що саме вам не підходить, і визначити, що ви робитимете в такій ситуації.

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Україна ГО Захист Держави новини скролінг психолог допомога поради
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