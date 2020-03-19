Зеленський поміняв керівництво однієї з РДА Харківської області

Президент України прийняв кадрове рішення по Харківській області

Президент України прийняв кадрове рішення по Харківській області

Про це йдеться у відповідних розпорядженнях президента Володимира Зеленського, перердает RegioNews.

Так, призначений новий голова Нововодолазької районної держадміністрації Харківської області. Новим керівником став Андрій Андрєєв.

Його попередника Романа Мерзлікіна звільнили. У розпорядженні президента, підписаного 18 березня, говориться, що Мерзлікін звільнений "у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України".

Андрій Андрєєв

Довідка: за інформацією сайту Харків.Todey, Андрій Андрєєв - лікар-патологоанатом. У 2014 році він йшов у Верховну Раду за списком від партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна", а в 2015 році хотів стати депутатом Харківської облради від партії "Блок Петра Порошенка". У 2016 році Андрєєв подавав декларацію як кандидат на посаду начальника управління охорони здоров'я ХОДА.

Згідно декларації за 2019 рік, він разом з матір'ю володіє квартирою в Харкові, також у матері Андрєєва є житловий будинок з ділянкою в селі Просяне (Нововодолазький район). Лікар їздить на Daewoo Nexia 2009 року випуску.

За викладання в Харківському медичному університеті в минулому році Андрєєв отримав понад 230 тисяч гривень, а за лікарську діяльність в обласній лікарні — 21 тисячу гривень. У банку він зберігає тисячу доларів.