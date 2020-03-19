Зеленский поменял руководство одной из РГА Харьковской области
Об это говорится в соответствующих распоряжениях президента Владимира Зеленского, перердает RegioNews.
Так, назначен новый глава Нововодолажской районной госадминистрации Харьковской области. Новым руководителем стал Андрей Андреев.
Его предшественника Романа Мерзликина уволили. В распоряжении президента, подписанного 18 марта, говорится, что Мерзликин уволен "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
Андрей Андреев
Справка: по информаци сайта Харьков.Todey, Андрей Андреев - врач-патологоанатом. В 2014 году он шел в Верховную Раду по списку от партии Сергея Тигипко "Сильная Украина", а в 2015 году хотел стать депутатом Харьковского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко". В 2016 году Андреев подавал декларацию как кандидат на должность начальника управления охраны здоровья ХОГА.
Согласно декларации за 2019 год, он вместе с матерью владеет квартирой в Харькове, также у матери Андреева есть жилой дом с участком в селе Просяное (Нововодолажский район). Врач ездит на Daewoo Nexia 2009 года выпуска.
За преподавание в Харьковском медицинском университете в прошлом году Андреев получил более 230 тысяч гривен, а за врачебную деятельность в областной больнице — 21 тысячу гривен. В банке он хранит тысячу долларов.
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