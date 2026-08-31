На Харківщині людям продавали фейкові талони на пальне

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У Харківській області викрили шахрая. Він продав недійсні талони на пальне. За фейкові документи він сподівався отримати гроші

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

39-річний житель Харкова запропонував знайомому придбати талони на пальне. Чоловік заплатив "продавцю" 16 500 гривень готівкою та ще 13 500 гривень на картку. Проте в результаті виявилось, що талони вже були використані.

"Унаслідок шахрайських дій потерпілому спричинено збитків на суму 30 тисяч гривень. Дізнавачі відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.