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31 серпня 2026, 14:20

Українці масово отримують повістки в суд: що відбувається

31 серпня 2026, 14:20
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Фото з відкритих джерел
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Українцям стали масово надсилати електронні листи з повістками до суду. Експерти пояснили, що це означає

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Державне підприємство "Інформаційні судові системи" попередило громадян. Річ у тім, що невідомі надсилають людям електронні листи, які маскуються під офіційні повідомлення від суду. Насправді це підроблені повідомлення.

У таких листах одержувачам повідомляють про нібито розпочате судове провадження за позовною заявою. Також там у вкладенні міститься документ нібито з електронною повісткою. Фахівці закликають не відкривати цей файл та не переходити за посиланнями з підозрілих листів.

Зокрема, важливо не вводити паролі, дані кваліфікованого електронного підпису, коди підтвердження чи інші персональні дані. Якщо потрібно перевірити інформацію, краще робити це через Електронний кабінет та інші офіційні канали.

Нагадаємо, раніше правоохоронці попереджали українців про нову схему шахраїв. Аферисти розсилають фейкові пропозиції з фінансовою допомогою.

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