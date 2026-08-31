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31 серпня 2026, 14:31

Підпільна шахта та 364 тонни вугілля: на Донеччині судитимуть організовану групу

31 серпня 2026, 14:31
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Фото: Прокуратура України
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На Донеччині судитимуть учасників організованої групи, які незаконно видобували кам’яне вугілля на території Краматорського району. За кілька місяців вони видобули 364 тонни корисних копалин, завдавши державі збитків на понад 10,7 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, незаконну схему організував житель Києва – керівник місцевого товариства з обмеженою відповідальністю. Замість передбачених документами робіт із геологічного вивчення та розробки родовищ він організував нелегальний видобуток вугілля на території шахти у Новодонецькій громаді.

Для прикриття діяльності чоловік залучив трьох спільників і уклав фіктивний договір підряду з іншим підприємством на проведення гірничих робіт у селі Курицине.

Із грудня 2025 року до лютого 2026 року учасники схеми видобували вугілля через розконсервований вентиляційний шурф шахти, який не призначений для таких робіт. Роботу шахтарів координував заступник організатора, а директор і головний інженер підрядного підприємства забезпечили незаконний видобуток технікою та працівниками.

Видобуте вугілля вивозили на майданчик у Дніпропетровській області, де його надалі продавали.

Правоохоронці викрили діяльність групи у березні 2026 року.

За час незаконного видобутку учасники отримали 364 тонни вугілля, а завдані державі збитки оцінюють у понад 10,7 млн грн.

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду. Учасникам групи інкримінують незаконне видобування корисних копалин за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему незаконного видобування корисних копалин на родовищі поблизу Ужгорода. До організації схеми були залучені депутат Закарпатської обласної ради – співзасновник товариства, директор підприємства, головний інженер та директор іншої компанії.

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підозра шахта вугілля Донецька область незаконний видобуток
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