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31 серпня 2026, 15:59

На Дніпропетровщині ворог тричі за останні дні атакував енергооб'єкти ДТЕК

31 серпня 2026, 15:59
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Фото: ДТЕК
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Російські війська протягом останніх кількох днів тричі атакували енергетичні об’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів суттєво пошкоджене обладнання

Про це повідомив ДТЕК, передає RegioNews.

Попри атаки, за останні дві доби енергетикам вдалося відновити електропостачання для 40 тисяч родин.

Водночас близько 30 тисяч родин наразі тимчасово залишаються без електроенергії.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи та працюють над поверненням світла споживачам, попри постійні російські атаки.

Нагадаємо, що вдень 31 серпня російські окупанти вчергове вдарили по Запоріжжю. Є постраждалі серед місцевих жителів.

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