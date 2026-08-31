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31 серпня 2026, 16:35

На Львівщині лікар помилково видалив жінці сечовод

31 серпня 2026, 16:35
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Фото з відкритих джерел
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Жінка вимагала від Військово-медичного клінічного центру Західного регіону 3 мільйони гривень компенсації. Виявилось, лікар під час операції помилково видалив їй сечовод

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У липні 2017 року в неї почали періодично виникати болі в попереку. Тому жінка звернулась до урологічного відділення медичного центру. Лікарі діагностували камінь у сечоводі. Уже в вересні того ж року жінці провели операцію. Проте під час операції, як зазначила жінка, лікар допустив помилку, внаслідок якої було пошкоджено лівий сечовід, а згодом його видалили.

Після цього пацієнтка була вимушена постійно носити катетер. Через наслідки операції її спосіб життя суттєво змінився. Тому вона вимагала 3 мільйони гривень як компенсацію.

Суд постановив стягнути з медичного центру на користь позивачки 70 тисяч гривень моральної шкоди. Лікарська помилка підтвердилась. При цьому таку суму компенсації пояснюють тим, що не було грубого нехтування професійними обов’язками.

Нагадаємо, раніше в Одеській області судили лікарку-акушерку. Через неналежне виконання обов'язків померла новороджена дитина.

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