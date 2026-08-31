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31 серпня 2026, 15:37

Умань готується до Рош га-Шана: з 4 вересня діятимуть обмеження для транспорту

31 серпня 2026, 15:37
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Умані Черкаської області з 4 до 17 вересня через святкування Рош га-Шана запровадять особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом. Усе для забезпечення безпеки паломників і місцевих жителів

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, обмеження вводять щорічно. Жителів і гостей міста закликали заздалегідь врахувати зміни та планувати маршрути з урахуванням особливого режиму.

Зокрема, в’їзд транспорту до Умані буде заборонений:

  • з автодороги М-30 на вул. Дерев’янку, в районі бази ТОВ "Стандарт Будівельний";
  • з автодороги М-30 на вул. Горіхову;
  • із села Родниківка на вул. Павлова.

Також діятиме посилений контрольно-пропускний режим із:

  • траси М-30 на вулицях Дерев’янці, Михайлівській та Вокзальній;
  • траси М-5 – на вул. Єднання;
  • села Городецьке Паланської громади – на перехресті вулиць Городецької та Максима Залізняка;
  • Родниківки – на вул. Київській.

Водночас рух із траси М-05 Київ – Одеса до Умані на вул. Визволителів буде дозволений лише для паломників-хасидів.

Табурець наголосив, що всі обмеження запроваджують задля безпеки.

Довідка: Рош га-Шана – єврейський Новий рік, одне з головних свят в юдаїзмі. Його відзначають протягом двох днів на початку місяця тішрей за єврейським календарем, зазвичай у вересні або на початку жовтня.

Щороку до Умані на Черкащині на Рош га-Шана приїжджають тисячі паломників-хасидів, щоб відвідати могилу рабина Нахмана – засновника брацлавського хасидизму.

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Черкаська область Умань хасиди Рош га-Шана транспорт обмеження руху
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