Умань готується до Рош га-Шана: з 4 вересня діятимуть обмеження для транспорту
В Умані Черкаської області з 4 до 17 вересня через святкування Рош га-Шана запровадять особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом. Усе для забезпечення безпеки паломників і місцевих жителів
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
За його словами, обмеження вводять щорічно. Жителів і гостей міста закликали заздалегідь врахувати зміни та планувати маршрути з урахуванням особливого режиму.
Зокрема, в’їзд транспорту до Умані буде заборонений:
- з автодороги М-30 на вул. Дерев’янку, в районі бази ТОВ "Стандарт Будівельний";
- з автодороги М-30 на вул. Горіхову;
- із села Родниківка на вул. Павлова.
Також діятиме посилений контрольно-пропускний режим із:
- траси М-30 на вулицях Дерев’янці, Михайлівській та Вокзальній;
- траси М-5 – на вул. Єднання;
- села Городецьке Паланської громади – на перехресті вулиць Городецької та Максима Залізняка;
- Родниківки – на вул. Київській.
Водночас рух із траси М-05 Київ – Одеса до Умані на вул. Визволителів буде дозволений лише для паломників-хасидів.
Табурець наголосив, що всі обмеження запроваджують задля безпеки.
Довідка: Рош га-Шана – єврейський Новий рік, одне з головних свят в юдаїзмі. Його відзначають протягом двох днів на початку місяця тішрей за єврейським календарем, зазвичай у вересні або на початку жовтня.
Щороку до Умані на Черкащині на Рош га-Шана приїжджають тисячі паломників-хасидів, щоб відвідати могилу рабина Нахмана – засновника брацлавського хасидизму.