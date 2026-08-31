Вбив колишню дружину та тещу на очах у дітей: на Волині чоловіка засудили до довічного ув'язнення
Суд призначив вирок 36-річному жителю Волині за умисне вбивство двох жінок, вчинене з особливою жорстокістю
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
Розглянувши справу, суд повністю підтримав позицію прокурорів та призначив обвинуваченому найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.
Зловмисника судили за п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 КК України.
Зазначається, що усі слідчі дії за участю дітей проходили із залученням відповідних фахівців у рамках стандарту правосуддя, дружнього до дитини, аби не допустити їх повторного травмування.
Нагадаємо, трагедія сталася 15 червня 2025 року в селі Поліське Ковельського району. Під час конфлікту на подвір'ї будинку чоловік напав на свою колишню дружину та її матір. Усе це відбувалося на очах у двох маленьких дітей – 4-річного сина та 7-річного пасинка.
Нападник завдав ексдружині 20 ударів ножем, а її матері – 24. Обидві жінки від отриманих поранень померли на місці.
Зловмисника затримали одразу після скоєння злочину, відтоді він перебував під вартою.