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31 серпня 2026, 14:28

Вбив колишню дружину та тещу на очах у дітей: на Волині чоловіка засудили до довічного ув'язнення

31 серпня 2026, 14:28
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Фото: ОГП
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Суд призначив вирок 36-річному жителю Волині за умисне вбивство двох жінок, вчинене з особливою жорстокістю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Розглянувши справу, суд повністю підтримав позицію прокурорів та призначив обвинуваченому найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.

Зловмисника судили за п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 КК України.

Зазначається, що усі слідчі дії за участю дітей проходили із залученням відповідних фахівців у рамках стандарту правосуддя, дружнього до дитини, аби не допустити їх повторного травмування.

Нагадаємо, трагедія сталася 15 червня 2025 року в селі Поліське Ковельського району. Під час конфлікту на подвір'ї будинку чоловік напав на свою колишню дружину та її матір. Усе це відбувалося на очах у двох маленьких дітей – 4-річного сина та 7-річного пасинка.

Нападник завдав ексдружині 20 ударів ножем, а її матері – 24. Обидві жінки від отриманих поранень померли на місці.

Зловмисника затримали одразу після скоєння злочину, відтоді він перебував під вартою.

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