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Монет номіналом 10 копійок більше не буде: деталі від Нацбанку
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29 липня 2025, 14:25

Монет номіналом 10 копійок більше не буде: деталі від Нацбанку

29 липня 2025, 14:25
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Національний банк України оголосив про поступове припинення карбування та вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок через їх втрату функціонального значення в готівкових розрахунках

Про це повідомила пресслужба НБУ, передає RegioNews.

Наразі в обігу перебуває близько 5,5 млрд розмінних монет, з них 4,1 млрд — це 10-копійкові

Як пояснили в Нацбанку, З 1 жовтня 2025 року карбування 10-копійкових монет припинять, а самі монети поступово вилучатимуть із обігу. Водночас вони залишаться законним платіжним засобом до окремого рішення регулятора. Банки прийматимуть ці монети на рахунки, але повертати їх у готівку не будуть.

У торговельних мережах монети можна буде використовувати, а в разі їх відсутності — застосовуватиметься механізм заокруглення суми в чеку за встановленими правилами (до 00 або 50 копійок). Це стосується лише готівкових розрахунків і не вплине на безготівкові операції.

НБУ пояснює, що заокруглення не вплине на загальний рівень цін, оскільки йдеться про підсумкову суму, а не окремі ціни товарів.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Нацбанк ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості. Уже в жовтні фінансовий регулятор подав до Верховної Ради відповідний пакет законопроєктів для зміни назви копійок. Відтак Національний банк планує випустити новий тираж монет номіналом 50 копійок вже "шагами".

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