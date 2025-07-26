Як зміниться курс долара: експерти пояснили, від чого залежить курс валют до 2026 року
Значна частина прогнозів щодо курсу валют залишається невизначеною. Адже дуже багато всього залежить від зовнішньої допомоги
Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.
Експерти зауважили, що точний рівень курсу валют залежатиме від обсягів фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Очікується, що середній курс долара у 2026 році може досягти 44,1 гривні за долар, а до кінця року — вже до 45,4 гривні.
На думку експерта Київської школи економіки Дмитра Круковця, існує ймовірність коливання курсу у межах 44-46 гривні за долар.
Нагадаємо, що станом на п'ятницю, 25 липня, курс долара, за даними НБУ, становив 41,7738 гривні за долар. При цьому курс євро встановився на рівні 49,1009 гривні.
У Києві викрили фальшивомонетників, які друкували долари та гривніВсі новини »
01 липня 2025, 15:12Євро знову побив рекорд: курс НБУ встановив нову позначку
30 червня 2025, 18:17
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
В Україні продовжує дешевшати популярна ягода
26 липня 2025, 03:00В Україні може подорожчати хліб: екперти назвали причину
26 липня 2025, 02:20"Є ті, хто зараз воює проти України": як РФ краде дітей і використовує їх у війні
26 липня 2025, 02:00Ілон Маск ускладнив для України контрнаступ - Reuters
26 липня 2025, 01:40На трьох пляжах Запоріжжя знайшли кишкову паличку
26 липня 2025, 01:20Бояться політичних переслідувань: десятки депутатів не хочуть відновлювати повноваження НАБУ і САП - FT
25 липня 2025, 23:55Смертельна ДТП в Кривому Розі: легкове авто влетіло в автокран
25 липня 2025, 22:55На Черкащині викрили адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв про ТЦК
25 липня 2025, 22:35Протести продовжуються: сотні киян вийшли на вулиці
25 липня 2025, 21:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії