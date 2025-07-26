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26 липня 2025, 02:40

Як зміниться курс долара: експерти пояснили, від чого залежить курс валют до 2026 року

26 липня 2025, 02:40
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Значна частина прогнозів щодо курсу валют залишається невизначеною. Адже дуже багато всього залежить від зовнішньої допомоги

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Експерти зауважили, що точний рівень курсу валют залежатиме від обсягів фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Очікується, що середній курс долара у 2026 році може досягти 44,1 гривні за долар, а до кінця року — вже до 45,4 гривні.

На думку експерта Київської школи економіки Дмитра Круковця, існує ймовірність коливання курсу у межах 44-46 гривні за долар.

Нагадаємо, що станом на п'ятницю, 25 липня, курс долара, за даними НБУ, становив 41,7738 гривні за долар. При цьому курс євро встановився на рівні 49,1009 гривні.

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