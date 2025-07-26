Как изменится курс доллара: эксперты объяснили, от чего зависит курс валют к 2026 году
Значительная часть прогнозов по курсу валют остается неопределенной. Ведь очень многое зависит от внешней помощи
Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.
Эксперты отметили, что четкий уровень курса валют будет зависеть от объемов финансовой помощи от международных партнеров. Ожидается, что средний курс доллара в 2026 году может достигнуть 44,1 гривны за доллар, а к концу года – уже до 45,4 гривны.
По мнению эксперта Киевской школы экономики Дмитрия Круковца, существует вероятность колебания курса в пределах 44-46 гривен за доллар.
Напомним, что по состоянию на пятницу, 25 июля, курс доллара, по данным НБУ, составил 41,7738 грн за доллар. При этом курс евро установился на уровне 49,1009 грн.
В Киеве разоблачили фальшивомонетчиков, печатавших доллары и гривныВсе новости »
01 июля 2025, 15:12Евро снова побил рекорд: курс НБУ установил новую отметку
30 июня 2025, 18:17
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В Украине продолжает дешеветь популярная ягода
26 июля 2025, 03:00В Украине может подорожать хлеб: эксперты назвали причину
26 июля 2025, 02:20"Есть те, кто сейчас воюет против Украины": как РФ ворует детей и использует их в войне
26 июля 2025, 02:00Илон Маск осложнил для Украины контрнаступление - Reuters
26 июля 2025, 01:40На трех пляжах Запорожья нашли кишечную палочку
26 июля 2025, 01:20Боятся политических преследований: десятки депутатов не хотят восстанавливать полномочия НАБУ и САП
25 июля 2025, 23:55Смертельное ДТП в Кривом Роге: легковый автомобиль влетел в автокран
25 июля 2025, 22:55В Черкасской области разоблачили администратора Telegram-канала, который сообщал о ТЦК
25 июля 2025, 22:35Протесты продолжаются: сотни киевлян вышли на улицы
25 июля 2025, 21:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии