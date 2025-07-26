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Значительная часть прогнозов по курсу валют остается неопределенной. Ведь очень многое зависит от внешней помощи

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что четкий уровень курса валют будет зависеть от объемов финансовой помощи от международных партнеров. Ожидается, что средний курс доллара в 2026 году может достигнуть 44,1 гривны за доллар, а к концу года – уже до 45,4 гривны.

По мнению эксперта Киевской школы экономики Дмитрия Круковца, существует вероятность колебания курса в пределах 44-46 гривен за доллар.

Напомним, что по состоянию на пятницу, 25 июля, курс доллара, по данным НБУ, составил 41,7738 грн за доллар. При этом курс евро установился на уровне 49,1009 грн.