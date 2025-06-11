Об этом сообщают местные СМИ, в частности, China Daily, передает RegioNews.

Китай разработал новый способ доставки, используя для этого ракеты. Такой подход может значительно ускорить доставку товаров с крупных платформ, таких как AliExpress, Taobao и Temu. Вместо недель ожидания, заказы могут прибыть в Украину через несколько минут.

В ходе испытаний ракета XZY-1 преодолела более 20 километров в 125 секунд. Ее запустили у восточного побережья Китая. После завершения полета ракета совершила вертикальную посадку на воду. Она осталась целой, без видимых повреждений или утечек. Все системы, включая двигатели и электронику в хвостовой части, работали исправно.

По информации разработчиков, сейчас планируется усовершенствование логистики и складов доставки. Это позволит перевозить различные типы грузов, в том числе скоропортящиеся продукты и хрупкие товары.

Инновационная разработка открывает новейшие способности для мирового рынка. Она также обращает внимание на то, как индустрия доставки может трансформироваться в ближайшем будущем.

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