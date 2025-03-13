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13 марта 2025, 17:25

Больше денег на российские энергоносители, чем на помощь Украине: специалисты рассчитали, на что страны ЕС тратили деньги

13 марта 2025, 17:25
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Многие европейские страны продолжают покупать российские энергоносители. Параллельно с этим они поддерживают Украину. Вот только, по данным аналитиков, на помощь денег поступает меньше

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Эксперты провели анализ расходов стран Европейского Союза (ЕС) на импорт российских нефти и газа, а также в поддержку Украины в период с 2022 по 2024 год. В результате оказалось, что больше всего денег на импорт энергоресурсов из РФ потратили Италия, Венгрия и Нидерланды.

В частности, Италия потратила около 23,55 миллиарда евро, Венгрия – 20,53 миллиарда евро, а Нидерланды – 20,14 миллиарда евро. При этом если говорить о помощи Украине – это будет 2,26 миллиарда, 0,05 миллиарда и 7,33 миллиарда евро соответственно.

Приблизительно такая же ситуация со Словакией. На российскую нефть и газ страна потратила 12,75 миллиарда, а на помощь Украине – 0,71 миллиарда евро. Франция предоставила Украине помощь на 4,89 миллиарда евро, а на импорт российских энергоносителей – 12,16 миллиарда евро. Германия предоставила Украине пособия на 17,26 миллиарда евро, а закупила российскую нефть - на 11,66 миллиарда евро (в этом случае показатель меньше).

В заключении специалисты отмечают, что Испания, Болгария, Греция, Польша, Чехия, Бельгия, Румыния, Литва, Словения и Португалия израсходовали на импорт российских энергоресурсов больше, чем на помощь Украине. Финляндия, Латвия, Швеция, Эстония, Хорватия, Австрия и Дания заплатили за российские энергоресурсы меньше, чем за помощь Украине.

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп, выступая в Конгрессе , критиковал европейские страны за это. Он заявлял, что европейские страны больше потратили на российские энергоносители, чем на поддержку Украины.

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