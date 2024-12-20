Окупанти в черговий раз поставили Запорізьку АЕС на межу блекауту

Запорізька АЕС. Фото: Facebook/Міненерго

Через російські обстріли знову призупинилась робота одної лінії електропередачі окупованої Запорізької АЕС, яка з'єднує станцію з об’єднаною енергосистемою України.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, сьогодні, 20 грудня, через ворожі обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою.

"Сьогодні знову енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація. Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

В Міненерго нагадали, що в листопаді через ворожі обстріли Запорізька АЕС тричі залишалась на одній лінії живлення.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти погрожують зупинити роботу фахівців МАГАТЕ, які виконують місію на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС.

Перед цим енергетики відновили роботу пошкодженої внаслідок обстрілів високовольтної повітряної лінії, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.