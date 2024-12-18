В Укренерго розповіли, чи вимикатимуть світло 19 грудня

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Обмежень електроенергії у четвер, 19 грудня, не планується, як і два дні перед цим

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

У пресслужбі компанії журналістам пояснили, що до зміни ситуації не виходитимуть зі щоденними вечірніми анонсами щодо відключень на наступну добу. Цим пояснюється відсутність оновлення ввечері 18 грудня в інформаційних ресурсах НЕК.

"На завтра, як і два дні до цього, відключення не прогнозуються. Тому не випускали інформацію. Якщо ситуація змінитися – повідомимо додатково", – зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, з 16 грудня, в Україні запровадили нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Вони будуть однаковими для всіх областей. Між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електроенергією.