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13 грудня 2024, 05:17

Як відключатимуть світло 13 грудня: інформація про графіки від Укренерго

13 грудня 2024, 05:17
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фото: pixabay.com
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Сьогодні, 13 грудня, по України діятимуть графіки вимкнення електроенергії - як для побутових споживачів, так і для бізнесу

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Час застосування та обсяг обмежень буде таким:

побутові споживачі:

  • 06:00 – 08:00 – одна черга відключень;

  • 08:00 – 19:00 – дві черги відключень;

  • 19:00 – 21:00 – одна черга відключень.

промисловість та бізнес:

  • 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

В Укренерго наголосили, що ремонтні роботи тривають – енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

В Укренерго також закликали українців ощадливо споживати електрику, зокрема не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі регіони можуть поділити на декілька зон.

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