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13 декабря 2024, 05:17

Как будут отключать свет 13 декабря: информация о графиках от Укрэнерго

13 декабря 2024, 05:17
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фото: pixabay.com
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Сегодня, 13 декабря, по Украине будут действовать графики отключения электроэнергии – как для бытовых потребителей, так и для бизнеса

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Время применения и объем ограничений будет следующим:

бытовые потребители:

  • 06:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

  • 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;

  • 19:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

промышленность и бизнес:

  • 06:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

В Укрэнерго подчеркнули, что ремонтные работы продолжаются – энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Графику отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

В Укрэнерго также призвали украинцев бережно потреблять электричество, в том числе не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Напомним, ранее появилась информация, что Министерство энергетики планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все регионы могут быть разделены на несколько зон.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света
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