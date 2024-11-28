В ряде областей Украины ввели экстренные отключения электричества
Утром, 28 ноября, во время ракетной атаки врага в нескольких областях по указанию "Укрэнерго" были введены экстренные отключения электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу энергетической компании ДТЭК.
В частности, отключения света введены в Киеве и Одессе.
Также о введении аварийных отключений сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Также пользователи соцсетей сообщают, что в некоторых населенных пунктах Киева и Житомира есть отключение света.
В Укрэнерго сообщили, что отключения применены в связи с угрозой обстрелов.
Напомним, сегодня, 28 ноября, Россия совершает массированную ракетную атаку по Украине, в ряде областей прогремели взрывы. Враг применяет ракеты разных типов.
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