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11 листопада 2021, 13:23

В Україні збільшать розмір субсидій, але не всім

11 листопада 2021, 13:23
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Фото: iз відкритих джерел
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Споживачам, які проживають у кількох прифронтових населених пунктах, збільшать розмір субсидії

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповіла віце-прем'єр з реінтеграції Ірина Верещук, передає RegioNews.

Вона пояснила, що зараз жителі ряду прифронтових населених пунктів вимушено обігрівають житло за допомогою електрики. Йдеться про міста Зайцеве, Гірник, Красногорівка, Мар'їнка, Новогродівка (Донецька область) та село Трьохізбенка на Луганщині.

За словами Верещук, Кабмін збільшить розмір субсидій для жителів шляхом прийняття відповідної постанови.

В даний час споживачі в цих районах отримують 700-1000 гривень субсидії, виплату підвищать до 2500 гривень.

"Ми знімемо обмеження за актами на обстеження житлових умов. Вони були перешкодою [для нарахування субсидії]. І люди вже в листопаді, грудні отримають свої гроші. Я вважаю, це правильний хід", - говорить віце-прем'єр, додаючи, що на ці потреби буде потрібно 70-80 млн гривень на місяць.

Раніше ми писали, що для одержувачів субсидій в "червоних" зонах адаптивного карантину зміниться порядок розрахунку виплат. Розрахунок житлових субсидій на період карантину для "червоної" зони буде проводитися з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, в межах яких дається субсидія на холодну і гарячу воду, водовідведення, електроенергію і природний газ.

Ірина Верещук субсидія

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