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09 листопада 2021, 17:45 3

Верещук розповіла, скільки заробляє на новій посаді

09 листопада 2021, 17:45 3
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Фото з відкритих джерел
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Новообраний віцепрем'єр-міністр — міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що її зарплата на посаді міністра становитиме 68 тис. грн на місяць з усіма надбавками

Про це вона сказала у бліцінтерв'ю телеканалу "Дом", пише RegioNews.

Говорячи про перші кроки на новій посаді, Верещук зазначила, що насамперед хоче відвідати Донецьку, Луганську та Херсонську області, щоб поспілкуватися з людьми, які мешкають поблизу окупованих територій.

"Як виявилося, саме спілкування дає найбільше інформації. Експертна мережа, волонтери, внутрішньо переміщені особи — все, що може мене наситити інформацією, буде зроблено", — сказала вона.

За словами віцепрем'єр-міністра, найближчим часом також буде ухвалено низку постанов, зокрема про виплату пенсій, пільги на електроенергію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верещук стане членом української делегації в ТКГ.

зарплати міністр Ірина Верещук

 
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