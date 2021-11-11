В Украине увеличат размер субсидий, но не всем

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Об этом в интервью телеканалу "Дом" рассказала вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук, передает RegioNews.

Она пояснила, что сейчас жители ряда прифронтовых населенных пунктов вынужденно обогревают жилье при помощи электричества. Речь идет о городах Зайцево, Горняк, Красногоровка, Марьинка, Новогродовка (Донецкая область) и селе Трехизбенка на Луганщине.

По словам Верещук, Кабмин увеличит размер субсидий для жителей путем принятия соответствующего постановления.

В настоящее время потребители в этих районах получабт 700-1000 гривен субсидии, выплату повысят до 2500 гривен.

"Мы снимем ограничения по актам на обследование жилищных условий. Они были препятствием [для начисления субсидии]. И люди уже в ноябре, декабре получат свои деньги. Я считаю, это правильный ход", - говорит вице-премьер, добавляя, что на эти нужды потребуется 70-80 млн гривен в месяц.

Ранее мы писали, что для получателей субсидий в "красных" зонах адаптивного карантина изменится порядок расчета выплат. Расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны будет проводиться с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ.