Мінекономіки контролює наявність продуктів у магазинах

Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів харчування та товарів першої необхідності

Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів харчування та товарів першої необхідності

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