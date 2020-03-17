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17 березня 2020, 15:53 2

Мінекономіки контролює наявність продуктів у магазинах

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17 березня 2020, 15:53 2
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Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів харчування та товарів першої необхідності 
Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів харчування та товарів першої необхідності 

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра економіки Тарас Висоцький, інформує RegioNews.

"Для нас є пріоритетом забезпечити комфортний перебіг карантину для українців та гарантувати продовольчу безпеку", - написав Тарас Висоцький.

Сьогодні Верховна Рада ухвалила "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)". Документом покладено обов’язок на кабінет міністрів України забезпечити в межах чинного законодавства контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів...

Опубліковано Taras Vysotskyi / Тарас Висоцький Вівторок, 17 березня 2020 р.

Продукти харчування для моніторингу:
• Борошно пшеничне вищого сорту
• Хліб
• Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту)
• Крупи гречані
• Рис
• Яловичина I категорії
• Свинина
• Сало
• Птиця
• Ковбаса варена I сорту
• Молоко жирністю 2,5 відсотка
• Сметана жирністю 20 відсотків
• Сир м'який
• Масло
• Яйця курячі
• Цукор-пісок
• Олія соняшникова
• Картопля
• Сіль

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, яким регламентує порядок протидії коронавірусу.

Українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.

Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати.


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