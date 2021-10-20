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Верховна Рада ухвалила за основу проєкт державного бюджету на 2022 рік. Законопроєкт №6000 підтримали 264 народних депутати за необхідних 226 голосів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Парламент у бюджетних висновках рекомендував уряду в редакції законопроєкту до другого читання збільшити доходи загального фонду держбюджету на наступний рік на 6,5 млрд грн за рахунок збільшення очікуваних надходжень від податку на додану вартість (ПДВ) з імпорту. Крім цього, парламент рекомендував передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим на боротьбу з пандемією та її наслідками під час навчального процесу в школах - 1 млрд грн, а також - фінансування програми "Питна вода України на 2022-2026 роки" в розмірі 1 млрд грн.

Ще 1,5 млрд грн народні депутати пропонують передбачити як субвенцію місцевим громадам на купівлю устаткування для харчоблоків у школах - 1,5 млрд грн.

Також відомо, що доходи бюджету-2022 у поданому до Верховної Ради урядом законопроєкті визначено на рівні 1,277 трлн грн, що на 161 млрд грн вище порівняно з плановими показниками держбюджету-2021. Видатки пропонується встановити в розмірі 1,465 трлн грн (+103 млрд грн до планового показника держбюджету-2021).

Водночас дефіцит держбюджету пропонується закласти в розмірі 3,5% ВВП порівняно з 5,5% у держбюджеті-2021.

Як повідомлялося, учора Бюджетний комітет парламенту підтримав проєкт державного кошторису на 2022 рік.