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19 жовтня 2021, 11:59 140

Бюджетний комітет парламенту підтримав проєкт державного кошторису на 2022 рік

19 жовтня 2021, 11:59 140
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Фото з відкритих джерел
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Парламентський комітет з питань бюджету 19 жовтня під час засідання рекомендував депутатам ухвалити бюджет на 2022 рік у першому читанні

Як пише RegioNews, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету в порядку спеціальної процедури розглянув і ухвалив проєкт постанови Верховної Ради України Про висновки і пропозиції до проєкту закону України про державний бюджет України на 2022 рік і таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи до законопроєкту. І за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді України прийняти зазначену постанову за основу і в цілому", - зазначив він.

Парламент планує розглянути проєкт Бюджету-2022 в першому читанні на засіданні у середу, 20 жовтня.

Нагадаємо, що Кабмін 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік.

парламент

 
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