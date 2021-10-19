Бюджетний комітет парламенту підтримав проєкт державного кошторису на 2022 рік
Парламентський комітет з питань бюджету 19 жовтня під час засідання рекомендував депутатам ухвалити бюджет на 2022 рік у першому читанні
Як пише RegioNews, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету в порядку спеціальної процедури розглянув і ухвалив проєкт постанови Верховної Ради України Про висновки і пропозиції до проєкту закону України про державний бюджет України на 2022 рік і таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи до законопроєкту. І за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді України прийняти зазначену постанову за основу і в цілому", - зазначив він.
Парламент планує розглянути проєкт Бюджету-2022 в першому читанні на засіданні у середу, 20 жовтня.
Нагадаємо, що Кабмін 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік.