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20 октября 2021, 14:25 13

Рада приняла за основу проект государственного бюджета на 2022 год

20 октября 2021, 14:25 13
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла за основу проект государственного бюджета на 2022 год. Законопроект №6000 поддержали 264 народных депутата при необходимых 226 голосах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Парламент в бюджетных выводах рекомендовал правительству в редакции законопроекта ко второму чтению увеличить доходы общего фонда госбюджета на следующий год на 6,5 млрд грн за счет увеличения ожидаемых поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) по импорту. Кроме этого, парламент рекомендовал предусмотреть субвенцию из государственного бюджета местным на борьбу с пандемией и ее последствиями во время учебного процесса в школах - 1 млрд грн, а также - финансирование программы "Питьевая вода Украины на 2022-2026 годы" в размере 1 млрд грн.

Еще 1,5 млрд грн народные депутаты предлагают предусмотреть в качестве субвенции местным общинам на покупку оборудования для пищеблоков в школах-1,5 млрд грн.

Также известно, что доходы бюджета-2022 в поданном в Верховную Раду правительством законопроекте определены на уровне 1,277 трлн грн, что на 161 млрд грн выше по сравнению с плановыми показателями госбюджета-2021. Расходы предлагается установить в размере 1,465 трлн грн (+103 млрд грн к плановому показателю госбюджета-2021).

В то же время дефицит госбюджета предлагается заложить в размере 3,5% ВВП по сравнению с 5,5% в госбюджете-2021.

Как сообщалось, вчера Бюджетный комитет парламента поддержал проект государственной сметы на 2022 год.

бюджет Верховная Рада голосование законопроект парламент

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