Мільярди гривень, витрачених на "ковідні закупівлі", пішли не за призначенням - ЗМІ

Фото: з відкритих джерел

В Україні за півтора року дії "ковідних закупівель" витратили близько 35 мільярдів гривень, однак більшість коштів пішла на товари й послуги, які до боротьби з пандемією не мають жодного стосунку

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, передає RegioNews.

Окремі структури процедуру "ковідних закупівель" використовували для закупівлі палива, кормів для тварин, спортивного інвентаря, новорічних подарунків чи продуктів харчування", - зазначили журналісти.

Окрім цього, експерти регулярно фіксували факти суттєвих переплат. Зокрема, в один і той самий період одні й ті ж китайські концентратори OLV-10 купували й по 30 і по 60 тисяч гривень за одиницю.

Загалом, аудитори Держаудитслужби за період дії "нових правил" нарахували порушень на 407 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових коштів із Фонду боротьби з COVID-19 для Міністерства внутрішніх справ.

Також повідомлялось, що у Мінфіні назвали суму, яку заклали у Бюджет-2022 для боротьби з COVID-19. Загалом уряд пропонує закласти у проєкті Держбюджету-2022 на сектор охорони здоров’я 192,5 млрд грн.