14:58  08 вересня
В Україні подешевшала низка продуктів: які найбільше
14:49  08 вересня
В уряді хочуть ввести штрафи через неякісне надання соцпослуг
17:38  08 вересня
На Донбасі окупанти знову обстріляли наших захисників з забороненої Мінськими угодами зброї
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2021, 14:49 11

В уряді хочуть ввести штрафи через неякісне надання соцпослуг

08 вересня 2021, 14:49 11
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів під час засідання 8 вересня підтримав законопроєкт, що запроваджує штрафи за недотримання зобов’язань у соціальній сфері

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів

"Документ має запобігти виникненню ситуацій, коли заклади з надання соціальних послуг не виконують свою роль та становлять загрозу для людей. Наприклад, пожежа у будинку для літніх людей у Харкові", - повідомили в уряді.

В Кабміні наголосили, що наразі не визначено механізму контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері надання соцпослуг.

Тому уряд пропонує запровадити штрафи, розмір яких коливатиметься залежно від порушень: від десяти до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 11,4 тисячі грн до 2,3 млн грн).

Нагадаємо, раніше стало відомо, які адмінпослуги - найпопулярніші серед українців.

Кабмін Україна послуги штраф уряд

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram