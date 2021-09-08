В уряді хочуть ввести штрафи через неякісне надання соцпослуг

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Кабінет міністрів під час засідання 8 вересня підтримав законопроєкт, що запроваджує штрафи за недотримання зобов’язань у соціальній сфері

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів

"Документ має запобігти виникненню ситуацій, коли заклади з надання соціальних послуг не виконують свою роль та становлять загрозу для людей. Наприклад, пожежа у будинку для літніх людей у Харкові", - повідомили в уряді.

В Кабміні наголосили, що наразі не визначено механізму контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері надання соцпослуг.

Тому уряд пропонує запровадити штрафи, розмір яких коливатиметься залежно від порушень: від десяти до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 11,4 тисячі грн до 2,3 млн грн).

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