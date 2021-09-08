Комітет ВР дозволив виділити понад 82 мільйони гривень на перепис населення

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Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення понад 82 мільйонів гривень на проведення перепису населення

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм народного депутата Олексія Гончаренка

"Бюджетний комітет Верховної Ради тільки що погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України у 2023-му році", - написав парламентар

Згідно до матеріалів до засідання комітету у 2023 році планується провести перепис населення.

Перепис населення планували провести у 2020 році. Однак за словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова через пандемію COVID-19 його перенесли.

"Всі кошти були перенесені у фонд подолання коронавірусної інфекції. У 2023 році маємо намір провести традиційний перепис вже з елементами цифрового", - зазначив чиновник