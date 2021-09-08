Мери міст запропонували Кабміну план, як не допустити зриву опалювального сезону

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Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, звернулася до президента, уряду та парламенту з пропозиціями, як не допустити зриву опалювального сезону

Про це повідомляє сайт АМУ, передає RegioNews.

Водночас асоціація запропонувала шляхи вирішення проблемних питань, пов’язаних із подорожчанням газу для населення та бюджетної сфери.

В АМУ попереджають, що в опалювальний сезон ціна газу для населення має збільшитися з 4 до 7,6 грн, для закладів бюджетної сфери - з 7 до 20 грн за 1 куб. м. І це не враховуючи вартості розподілу газу та інших витрат.

Всі розуміють, що у людей немає коштів, аби оплачувати такі високі тарифи. А їх збереження на рівні минулого опалювального сезону для населення та бюджетної сфери потребуватиме від органів місцевого самоврядування додатково величезну суму - 25 млрд грн, - сказав Кличко.

В АМУ вважають, що для збереження тарифів на тепло та гарячу воду на нинішньому рівні та для сталого проходження опалювального сезону центральна влада має надати місцевим громадам справедливу компенсацію. Зокрема, громадам потрібно спрямувати субвенцію з держбюджету на погашення різниці в тарифах за 2016-2021 роки в обсязі 37 млрд гривень. А також виділити додаткову цільову субвенцію на ремонт вулиць та доріг в обсязі 10 млрд грн.

Також АМУ пропонує збільшити нормативи зарахування ПДФО до місцевих бюджетів на 5%, зменшити обсяги реверсної дотації до 20% та збільшити базову дотацію до 100%. Одночасно має бути збільшено обсяг Державного фонду регіонального розвитку до 3% держбюджету, і 50% цих коштів потрібно спрямувати громадам.

АМУ підкреслює: до початку опалювального сезону потрібно негайно відновити можливість теплопостачання та гарячого водопостачання у 59 громадах, розблокувавши рахунки підприємств, арештовані через заборгованість зі сплати за природний газ та його розподіл. Крім того, необхідно усунути дискримінаційні норми в договорах на постачання природного газу, зокрема щодо термінів оплати підприємств за спожитий газ та штрафних санкцій.

Також в Асоціації міст України вважають, що центральна влада має зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 куб. м, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання, зокрема, лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших об’єктів соціальної сфери.

В АМУ наголошують, що компенсація місцевим бюджетам має бути справедливою.

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