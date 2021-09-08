Комітет ВР у жовтні почне розгляд законопроєкту щодо розподілу повноважень мера Києва та голови КМДА

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Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування у жовтні розпочне розгляд законопроєкту щодо розподілу повноважень мера Києва та очільника Київської міської державної адміністрації

Як передає RegioNews, відповідну пропозицію народного депутата від фракції "Слуга народу" Віталія Безгіна підтримали 20 депутатів.

"Якщо враховувати зауваження Ради Європи та Головного юридичного управління до законопроєкту (про столицю), то вони стосуються широкого спектра. Фактично всього тіла законопроєкту, а не якихось точкових аспектів. Що стосується строків та нашої спроможності... Маю переконання, нам навряд чи вдасться підготувати якісний та консенсусний законопроєкт до 22 вересня. Тому я собі ставлю завдання, що ми зможемо випустити на комітет цей законопроєкт на перше засідання у жовтні", – сказав він.

Як відомо наразі, згідно до рішення Конституційного сууду від 2003 року КМДА може очолювати лише особа, яка є мером Києва.

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. Тоді ж вперше постало питання зміщення Кличка. Новий закон має на меті розділити посади мера і голови КМДА, а також утворити новий виконавчий орган – Київській магістрат.

У першому читанні документ схвалили вже у жовтні, за місяць після реєстрації у парламенті.

Призначати і звільняти голову КМДА може винятково президент України, подання вносить уряд. У вересня 2019 року уряд Олексія Гончарука направив президенту подання, втім справа далі не пішла. У той час у Кличка був конфлікт із головою Офісу президента Андрієм Богданом, і саме Богдан форсував питання звільнення очільника КМДА. Кличко у відповідь на це подав заяви до суду і на уряд, і на Богдана.

Після 2019 року питання законопроєкту "Про столицю" парламентом не розглядалося через брак голосів за