15:00  12 липня
У МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють COVID-сертифікати
12:17  12 липня
"Слуги народу" на фракцію викликали міністрів економіки та фінансів
08:04  12 липня
Окупанти на Донбасі вісім разів відкривали вогонь та двічі запускали безпілотник
UA | RU
UA | RU
12 липня 2021, 15:32 118

Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку

12 липня 2021, 15:32 118
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українці станом на кінець березня 2021 року заборгували за комунальні послуги 68,9 млрд гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, станом на 31 травня борги українців склали:

  • за постачання та розподіл природного газу - 26,0 млрд гривень;
  • за постачання теплової енергії та гарячої води - 22,7 млрд гривень;
  • за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,3 млрд гривень;
  • за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд гривень;
  • за поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень;
  • за постачання та розподіл електричної енергії - 7,3 млрд гривень.

Нагадаємо, 11 червня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про монетизацію пільг за проїзд та комуналку.

Україна українці тарифи ціна комунальні послуги

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua