Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку
Українці станом на кінець березня 2021 року заборгували за комунальні послуги 68,9 млрд гривень
Про це пише RegioNews з посиланням на Державну службу статистики України.
За даними статистичного відомства, станом на 31 травня борги українців склали:
- за постачання та розподіл природного газу - 26,0 млрд гривень;
- за постачання теплової енергії та гарячої води - 22,7 млрд гривень;
- за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,3 млрд гривень;
- за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд гривень;
- за поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень;
- за постачання та розподіл електричної енергії - 7,3 млрд гривень.
Нагадаємо, 11 червня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про монетизацію пільг за проїзд та комуналку.
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