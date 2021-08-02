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02 серпня 2021, 16:33 5

Стало відомо, скільки гектарів продали за місяць відкриття ринку землі

02 серпня 2021, 16:33 5
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Фото з відкритих джерел
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Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні вже укладено 3277 земельних угод

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає RegioNews.

Станом на 1 серпня 2021 року площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 5927,1 га.

Наразі найбільше землі продали у Полтавській (845,7 га), Харківській (658,8 га) та Кіровоградській областях (537,6 га).

Нагадаємо, станом на кінець липня сума земельних угод склала 210 млн гривень. Середня вартість продажу землі становила 39,4 тисяч гривень за гектар.

Відповідно до закону, до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених власникам земельних паїв, не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку (28 тисяч гривень за гектар).

Як повідомлялося, Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га.

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