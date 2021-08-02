Стало известно, сколько гектаров продали за месяц открытия рынка земли

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После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 3277 земельных сделок

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает RegioNews.

По состоянию на 1 августа 2021 года площадь земель, в отношении которых зарегистрированы соглашения, составляет 5927,1 га.

Сейчас больше всего земли продали в Полтавской (845,7 га), Харьковской (658,8 га) и Кировоградской областях (537,6 га).

Напомним, по состоянию на конец июля сумма земельных сделок составила 210 млн гривен. Средняя стоимость продажи земли составляла 39,4 тысяч гривен за гектар.

Согласно закону, до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных собственникам земельных паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценке (28 тысяч гривен за гектар).

Как сообщалось, Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га.