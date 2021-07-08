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08 липня 2021, 11:26 110

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до моря

08 липня 2021, 11:26 110
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Фото з відкритих джерел
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"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд у Бердянськ. Він почне курсувати з 12 липня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу УЗ.

З наступного тижня почнеться курсування додаткового двогрупного нічного поїзда №250/261-262/249 Кременчук, Полтава, Харків - Бердянськ.

Поїзд №250/249 Кременчук, Полтава - Бердянськ відправлятиметься з Кременчука по парних числах о 16:40. До Бердянська він прибуватиме о 07:27.

Зворотно з Бердянська поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.

Поїзд №261/262 Харків - Бердянськ відправлятиметься з Харкова о 21:53 по парних числах.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Харкова о 04:50.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запускає поїзд Інтерсіті з Києва до Тернополя.

Укрзализныця поїзд Бердянськ море пасажирські перевезення

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