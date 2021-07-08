Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до моря
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд у Бердянськ. Він почне курсувати з 12 липня
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу УЗ.
З наступного тижня почнеться курсування додаткового двогрупного нічного поїзда №250/261-262/249 Кременчук, Полтава, Харків - Бердянськ.
Поїзд №250/249 Кременчук, Полтава - Бердянськ відправлятиметься з Кременчука по парних числах о 16:40. До Бердянська він прибуватиме о 07:27.
Зворотно з Бердянська поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.
Поїзд №261/262 Харків - Бердянськ відправлятиметься з Харкова о 21:53 по парних числах.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Харкова о 04:50.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запускає поїзд Інтерсіті з Києва до Тернополя.