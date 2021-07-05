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05 липня 2021, 10:21 10

На Бердянській косі знеструмило 110 баз відпочинку - ДСНС

05 липня 2021, 10:21 10
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Фото: з відкритих джерел
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Через негоду в Запорізькій області на Бердянській косі знеструмило 110 баз відпочинку

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Так, 4 липня близько 19:00 у м. Бердянськ внаслідок короткочасного інтенсивного дощу та поривів вітру було знеструмлено 110 баз відпочинку Бердянської коси.

О 03:00 5 липня бригадами Бердянського РЕМ електропостачання було відновлено", - йдеться у повідомленні.

Також підрозділами ДСНС розрізано та прибрано 3 повалених дерева з проїжджої частини.

Нагадаємо, 5 липня через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишилися 29 населених пунктів у чотирьох областях.

електрика рятувальники ДСНС море відпочинок

 
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