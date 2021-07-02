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02 липня 2021, 11:01 61

Посадовцю ДФС на Закарпатті оголосили про підозру: притягнув до відповідальності невинувату особу

02 липня 2021, 11:01 61
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Фото: з відкритих джерел
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Слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Державної фіскальної служби на Закарпатті, який для покращення статистики намагався притягнути до відповідальності невинувату особу

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Посадовець вручив громадянину письмове повідомлення про підозру в незаконному зберіганні та збуті підакцизних товарів без жодних доказів злочину", - повідомили слідчі.

Встановлено, що посадовець знав про невинуватість особи, а своїми протиправними діями намагався покращити статистику роботи.

Тепер йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила на хабарництві у Києві майора поліції, який обіцяв закрити кримінальне провадження і "кришувати" міський салон краси.

ДБР розслідування ДФС правоохоронці Кримінальна відповідальність

 
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