Посадовцю ДФС на Закарпатті оголосили про підозру: притягнув до відповідальності невинувату особу

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Слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Державної фіскальної служби на Закарпатті, який для покращення статистики намагався притягнути до відповідальності невинувату особу

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Посадовець вручив громадянину письмове повідомлення про підозру в незаконному зберіганні та збуті підакцизних товарів без жодних доказів злочину", - повідомили слідчі.

Встановлено, що посадовець знав про невинуватість особи, а своїми протиправними діями намагався покращити статистику роботи.

Тепер йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років.

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