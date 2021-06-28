В ЄС погодили підписання з Україною угоди про "відкрите небо"

Фото з відкритих джерел

Рада Європейського союзу 28 червня дала «зелене світло» на підписання угоди про спільний авіаційний простір з Україною, яку також називають угодою про «відкрите небо»

Про це повідомляться на сайті Верховної ради, передає RegioNews.

Угода знімає ринкові обмеження щодо сусідніх з ЄС країн та прив’язує ці країни до внутрішнього авіаційного ринку ЄС, оскільки вони приймуть авіаційні стандарти і впроваджуватимуть авіаційні правила Євросоюзу.

Схожі угоди також мають намір підписати з Вірменією і Тунісом. Крім того, Рада ЄС дала згоду на укладення угоди про повітряний транспорт із Катаром.

Очікується, що ці чотири угоди будуть підписані восени 2021 року. Потім кожна угода має бути ратифікована кожною державою-членом, ЄС та іншою стороною.

Президент України Володимир Зеленський привітав сьогоднішнє рішення і заявив, що угода дасть змогу громадянам України "отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей".

Її підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір, – написав Зеленський у твіттері.

Як повідомлялося, ще 28 листопада 2013 року Україна з Європою домовилися про спільний авіапростір. Україна та Європейський союз парафували Угоду про спільний авіапростір на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

У липні 2020-го прем'єр Шмигаль заявляв, що спільний авіапростір з ЄС треба відкрити якомога швидше. Цей пункт із програми співпраці попередніх років досі залишався невиконаним.