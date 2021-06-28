17:12  27 червня
У МОЗ розповіли, які країни визнають українські паспорти вакцинації
15:03  27 червня
Мер Запоріжжя розпорядився звільнити секретаря міськради
18:17  28 червня
У зоні ООС цієї доби порушень режиму припинення вогню не було
UA | RU
UA | RU
28 червня 2021, 18:47 508

В ЄС погодили підписання з Україною угоди про "відкрите небо"

28 червня 2021, 18:47 508
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Рада Європейського союзу 28 червня дала «зелене світло» на підписання угоди про спільний авіаційний простір з Україною, яку також називають угодою про «відкрите небо»

Про це повідомляться на сайті Верховної ради, передає RegioNews.

Угода знімає ринкові обмеження щодо сусідніх з ЄС країн та прив’язує ці країни до внутрішнього авіаційного ринку ЄС, оскільки вони приймуть авіаційні стандарти і впроваджуватимуть авіаційні правила Євросоюзу.

Схожі угоди також мають намір підписати з Вірменією і Тунісом. Крім того, Рада ЄС дала згоду на укладення угоди про повітряний транспорт із Катаром.

Очікується, що ці чотири угоди будуть підписані восени 2021 року. Потім кожна угода має бути ратифікована кожною державою-членом, ЄС та іншою стороною.

Президент України Володимир Зеленський привітав сьогоднішнє рішення і заявив, що угода дасть змогу громадянам України "отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей".

Її підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір, – написав Зеленський у твіттері.

Як повідомлялося, ще 28 листопада 2013 року Україна з Європою домовилися про спільний авіапростір. Україна та Європейський союз парафували Угоду про спільний авіапростір на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

У липні 2020-го прем'єр Шмигаль заявляв, що спільний авіапростір з ЄС треба відкрити якомога швидше. Цей пункт із програми співпраці попередніх років досі залишався невиконаним.

авіасполучення документ Євросоюз президент Володимир Зеленський

Президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про великий Державний герб України
28 червня 2021, 11:59
У МОЗ розповіли, які країни визнають українські паспорти вакцинації
27 червня 2021, 17:12
ЄС продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму
21 червня 2021, 14:49
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua