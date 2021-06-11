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11 червня 2021, 17:54 937

У "Нафтогазі" призначили нового директора з управління персоналом

11 червня 2021, 17:54 937
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Фото з відкритих джерел
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Директором з управління персоналом та соціальної політики "Нафтогазу" стала Олена Бойченко

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу "Нафтогазу".

До моменту призначення вона обіймала посаду директора консалтингового напрямку Human Capital Advisory Services у компанії "Делойт" в Україні та консультувала міжнародні та українські компанії з різних галузей.

"Загалом пані Бойченко має 16-річний досвід у сфері управління персоналом. Під час роботи в компаніях "великої четвірки" впровадила низку масштабних проектів у сфері трансформації функцій управління персоналом", - додали у компанії.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів під час закритого засідання 31 травня призначив заступницю голови Офіса президента Юлію Свириденко своїм представником у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

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