Кабмин хочет заработанные на "евробляхах" 1,4 млрд. грн. потратить на борьбу с COVID-19

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Кабмин планирует получить 1,4 млрд. грн. от растаможки "евроблях" и направить их на борьбу с COVID-19 и вакцинацию

Соответствующий законопроект был одобрен во время заседания правительства сегодня, 16 июня, и будет направлен в Верховную раду.

"По информации Государственной таможенной службы Украины, после окончания льготного периода налогообложения, в течение 2020 года в Украину ввезено 38,4 тыс. единиц транспортных средств, в т. ч. с нарушением сроков пребывания в таможенных режимах транзита и временного ввоза - 7,5 тыс. транспортных средств", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, доходы специального фонда государственного бюджета Украины на 2021 год предлагается увеличить на 1 433,75 млн грн, которые поступят из следующих источников:

акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) с транспортных средств на 1 140,0 млн гривен;

налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров с транспортных средств на 230,0 млн гривен;

поступления от добровольно уплаченных физическими лицами средств на 63,75 млн гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о льготное растаможивание "евроблях", которым предполагается, что стоимость растаможки уже завезенных в Украину автомобилей не будет превышать 1000 евро.