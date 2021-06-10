Борг Львівського автобусного заводу виставили на аукціон: скільки хочуть отримати
Державний "Укрексімбанк" виставив на аукціон борг Львівського автобусного заводу
Про це пише RegioNews з посиланням на "Твоє місто".
На продаж виставили право вимоги за кредитами. Аукціон відбудеться 5 липня. Банк планує отримати щонайменше 76,5 мільйона гривень.
"Для погашення заборгованості перед державним "Укрексімбанком" найближчим часом відбудеться продаж чергового перспективного інвестиційного активу – права вимоги за кредитними договорами та дебіторську заборгованість виробника автомобільної техніки", – йдеться у повідомленні банку.
Нагадаємо, раніше готель "Дніпро" продали за 1,11 мільярда гривень.
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