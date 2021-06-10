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10 июня 2021, 21:58 376

МВФ пока не видит оснований для выделения Украине нового транша

10 июня 2021, 21:58 376
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Фото: из открытых источников
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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины большего прогресса для получения второго транша в рамках программы stand-by

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, передает RegioNews.

Некоторого прогресса достигнуто, но для завершения первого пересмотра необходимо больше", - сказал он.

По словам Райса, МВФ продолжает вести дискуссии с Украиной по поводу достижения целей, необходимых для выделения второго транша кредита.

Он напомнил, что Украина должна улучшить законодательство о банковском надзоре и управление в Нацбанке, приблизиться к среднесрочному снижению бюджетного дефицита и усилить антикоррупционную вертикаль.

Напомним, ранее Арахамия рассказал, какие законопроекты примет Рада для сотрудничества с МВФ.

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