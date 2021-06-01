Стало известно, сколько доходов поступило в госбюджет в этом году
Доход бюджета Украины за май 2021 года составил 118,6 млрд гривен, что на 1,8% больше плана (116,5 млрд гривен)
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины.
По данным Госказначейства, доходы госбюджета в мае были на 61,6% выше прошлого года, когда они составили 73,4 млрд гривен.
С начала года госбюджет получил 476,1 млрд гривен. Это на 4,7% больше плана и на 22,6% больше доходов прошлого года.
Сумма средств на едином казначейском счете на 1 июня 2021 года составляет 23,2 млрд гривен (месяцем ранее - 23,1 млрд гривен).
Напомним, ранее сообщалось, что из Фонда борьбы с коронавирусом в прошлом году 40% потратили на ремонт дорог.
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