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23 квітня 2021, 20:39 4

"Слуги" хочуть оголосити війну "поправочному спаму"

23 квітня 2021, 20:39 4
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Вони звинувачують опозицію в блокуванні роботи парламенту
Вони звинувачують опозицію в блокуванні роботи парламенту
Фото з выдкритих джерел
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На новому пленарному тижні у Верховній раді "Слуга народу" знову планує проведення двох позачергових засідань - 27 та 29 квітня.

Про це розповів у своєму блозі керівник фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія, передає RegioNews.

Вже тривалий час стараннями опозиції звичайний режим пленарних засідань перетворився на нескінченну епопею розгляду "поправочного спаму". Зараз це поправки до законопроєкту №2194, який передає землю у розпорядження громад. Саме тому ми використовуємо інструмент позачергових засідань і виносимо на порядок денний проблеми, розв’язання яких давно чекає суспільство, вся країна, - написав Арахамія.

Він стверджує, що "опозиція взяла курс на перетворення парламенту у недієздатний державний орган. І блокування його роботи "поправочним спамом" – це не що інше, як причина говорити про нездатність Верховної Ради швидко ухвалювати важливі закони, тому потрібно її розпустити й оголосити перевибори".

Наприклад, є вже близько 2 тис. правок до закону про місцеві адміністрації, 12 постанов щодо скасування закону про старост, близько 500 поправок до законопроєкту №2195 про продаж землі через електронні аукціони. Тобто це системне гальмування законодавчих ініціатив, - додав він.

Водночас він зауважує, що "накопичилося безліч законів, які потрібно розглянути. А в рамках якого засідання це буде – чергового або позачергового – вже не так важливо, головне результат".

Так що стараннями фракції "Слуга Народу" фактично відбулася десакралізація позачергових засідань, які раніше сприймалися як щось надзвичайне та екстраординарне, - пояснив Арахамія.

Глава фракції розповів про плани Ради на майбутній пленарний тиждень.

У вівторок, 27 квітня, у нас на порядку денному 13 законопроєктів. У четвер, 29 квітня, – ще 17 законопроєктів. Тематика найрізноманітніша: бюджетна та соціальна сфери, економічні стимули для бізнесу, підтримка аграріїв, науковців, і ще багато інших важливих та потрібних законопроєктів, - підсумував він.

Як повідомлялося, стало відомо, коли Рада може провести нові позачергові засідання. На одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.

Давид Арахамія Слуга народа Верховна Рада засідання поправки позачергове

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