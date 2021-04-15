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Працівники Харківського авіазаводу перекрили дороги через борги по зарплаті
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15 квітня 2021, 10:26 312

Працівники Харківського авіазаводу перекрили дороги через борги по зарплаті

15 квітня 2021, 10:26 312
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На дорогах утворилися великі пробки
На дорогах утворилися великі пробки
Фото: 2day.kh.ua
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Працівники Харківського авіаційного заводу вийшли на протест з вимогою виплатити заробітну плату. Учасники акції перекрили рух на вул. Дерев'янко і Білгородське шосе, вони пропускають тільки спецтранспорт і автомобілі з дітьми.

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Учасники протесту намагаються домогтися виплати зарплат і списання боргів авіазаводу. Вони вийшли з плакатами: "ХАЗу - зарплату", "ХАЗу - роботу", "Вимагаємо виплатити заборгованість по зарплаті та списання боргів авіаційного заводу".

Спочатку мітинг проходив біля входу на завод, після чого протестувальники перекрили вулицю Дерев'янка та Білгородське шосе. Люди ходять по пішохідному переходу, блокуючи рух транспорту, пропускаючи тільки спецтранспорт і автомобілі з дітьми.

Відомо, що пікет організувала первинна профспілкова організація авіаційного виробничого підприємства.

Нагадаємо, раніше в Харкові противники коксового заводу пікетували суд.

борги зарплати протест митинг дороги

 
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