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04 грудня 2020, 21:59 8

У Тернополі прикрили три підпільні цехи, де виготовляли алкоголь

04 грудня 2020, 21:59 8
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У зловмисників знайшли 3500 л спирту і 1500 л коньяку і горілки
У зловмисників знайшли 3500 л спирту і 1500 л коньяку і горілки
Фото: Тернопільської обласної прокуратури
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Тернопільські правоохоронці припинили діяльність 3 підпільних цехів, у яких вилучили підакцизні товари на 1,5 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Тернопільської обласної прокуратури.

У Тернополі припинено протиправну діяльність групи осіб, які здійснювали виготовлення, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, на території Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Під час проведення 29 обшуків у 3 підпільних цехах виявлено та вилучено 3500 л спирту, 1500 л коньяку та горілки з підробленими марками акцизного податку, понад 5000 пляшок скляної тари для горілчаних та коньячних виробів, понад 30 тис штук підроблених марок акцизного податку, 65 упаковок коньячних есенцій, промислові фени, місткості для купажу, фурнітура для виготовлення фальсифікату та 1 автомобіль, яким продукція транспортувалась до торгових об’єктів. Загальна вартість вилучених з незаконного обігу підакцизних товарів становить понад 1,5 млн грн.

Тернопільські правоохоронці припинили діяльність 3 підпільних цехів, у яких вилучили підакцизні товари на 1,5 млн...

Posted by Тернопільська обласна прокуратура on Friday, December 4, 2020

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні також перевіряються канали постачання спирту вищезазначеним особам підприємствами-виробниками спирту як Тернопільської, так і інших областей.

Призначено низку судових експертиз, після завершення яких буде вирішено щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення злочинів.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві виявили підпільну майстерню, де виготовляли боєприпаси.

прокуратура алкоголь акциз Тернопіль фальсифікат
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